喊話保險業 黃天牧：財務赤字可改善信任赤字難彌補

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（中央社記者謝方娪台北10日電）防疫保單之亂未歇，金管會主委黃天牧今天親上火線發表4點談話，他呼籲，財務赤字可改善、信任赤字難彌補，請保險業在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請。

國內確診人數持續攀高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院做PCR檢測、要求開立確診證明，引發外界憂慮醫療排擠效應；金管會8日上午緊急邀集業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書，不料引爆產險業者高度反彈。

黃天牧今天親自出席金管會例行記者會發表4點聲明。第一，首先謝謝保險業者，從防疫險到疫苗險，提供民眾移轉風險管道，讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時能多一層保障。

第二，疫情變化確實對部分保險業帶來財務壓力，金管會也關心保險業財務健全與營運穩定，但不可諱言，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控制等不同面向間，要取得平衡並不容易；金管會已與衛福部加強協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件，例如數位健康證明就是一項可行的方案。

第三，在尋求共識過程中，難免基於各自立場而有不同主張，但黃天牧提醒保險業，2008年全球金融危機，美國部分金融機構倒閉造成經濟衰退、失業率攀升及社會動盪，負責人卻領取高額酬勞或全身而退，使民眾對金融機構的信心降至谷底，甚至發起「占領華爾街」運動；此後即使金融機構獲利好轉，民眾對金融業的信任度卻長達10年持續低迷。

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黃天牧強調，財務赤字可以改善，信任赤字則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。

第四，金管會懇切提出2項呼籲，首先，請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請，發揮積極正向力量，維護產業形象與信譽；其次，防疫險2年內都能申請理賠，只要符合理賠條件一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明，請民眾共體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。（編輯：潘羿菁）1110510