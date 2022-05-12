中國市場風險加劇 金融業首季曝險大減逾千億元

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（中央社記者謝方娪台北12日電）中共監管風暴加劇中國市場風險，金管會統計至今年3月底，金融業加計境內外基金對中國曝險達新台幣1兆9763億元，季減近1202億元，其中國銀對中國曝險占淨值比率更下滑至32.3%，創史上新低。

金管會今天公布金融三業對中國曝險概況，截至今年3月底，本國銀行對中國曝險總額近1.3兆元，季減435億元，曝險總額占上年度決算後淨值的32.3%，曝險比率相比去年底再下滑1.3個百分點，創歷史新低。

國銀曝險包含授信、投資和資金拆存3項，截至今年3月底，國銀對中國授信達8412億元，季增201億元；投資、資金拆存則雙雙減少，分別季減528億元和108億元。

另截至今年3月底，保險業投資中國有價證券加計參股投資中國保險業的曝險總額達2473億元，季減227億元，其中壽險業減少229億元、產險業不減反增2億元。

券商自營部位截至今年3月底對中國曝險金額為76.88億元，季減16.93億元，占券商淨值比達1.24%。

境內外基金對中國曝險變化上，截至今年3月底，投資人透過境內基金對中國曝險達3209億元，季減366億元，占整體投信基金規模的6.36%；境外基金對中國曝險1045億元，季減157億元，占投資人持有境外基金規模的2.77%。（編輯：趙蔚蘭）1110512