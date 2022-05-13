台股本週收黑575點 市值蒸發1.7兆元
2022/5/13 19:06
（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在15832.54點，較上週下跌575.66點，跌幅約3.51%，其中以電器電纜類指數下跌10.04%最大，紡織纖維類指數上漲0.69%最多。
證交所新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣49兆1829.38億元，較上週5月6日市值50兆9350.21億元減少1兆7520.83億元，減幅約3.44%。
本週未含金融類指數下跌415.25點,跌幅約2.96%,未含電子類指數下跌1086.62點，跌幅約5.50%，未含金融電子類指數下跌767.49點，跌幅約4.68%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆2104.22億元，全體上市股票成交金額為1兆1329.18億元，股票成交量週轉率為2.41%。
各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3601.79億元，占全體上市股票交易金額31.79%；航運類2046.02億元，占18.06%；電子零組件類890.88億元，占7.86%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類10.03%、航運類9.64%、生技醫療類5.95%。
證交所說明，累計今年初開盤迄今共84個交易日，集中市場總成交金額為24兆6483.83億元，市場日平均成交金額為2934.33億元，股票成交量週轉率為46.11%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。（編輯：黃國倫）1110513
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