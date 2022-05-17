黃天牧：家族信託規劃顧問師認證計畫近期上路

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會持續推動「信託2.0」計畫，金管會主委黃天牧表示，信託公會已完成「家族信託規劃顧問師」認證計畫，近期將上路，預計將有助信託人才培育。

黃天牧今天在家族信託2.0論壇錄製影片致詞表示，金管會自2020年9月提出信託2.0計畫，推動信託業務是一項漫長工程，希望在各界共同努力下，能讓信託2.0每個分支計畫枝繁葉茂，充分發揮信託機制的功能與效益。

他說，信託業務的發展可由3面向努力，第一，內化為受託機構的基因，包含內部組織和薪酬制度的調整、同業經驗交流、績效評鑑與獎勵等。

黃天牧指出，至目前為止，已有多家銀行提升信託專責部門位階，金管會也已在今年1月修訂「信託業薪酬制度的訂定和考核原則」，金管會將持續邀集各銀行進行策略分享，並在今年下半年對推動信託績效優良的業者頒獎表揚。

第二，信託可有多種型態，以滿足民眾不同面向需求，例如：強化預售屋不動產開發信託和價金信託自律規範，以減少預售屋買賣交易糾紛；推廣企業和勞工辦理員工福利信託，以增加退休準備等。

此外，黃天牧提到，因應人口結構轉變，「高齡金融規劃顧問師」認證制度已於去年開辦，以提供年長者金融與安養規劃的完整服務。

第三個努力的面向，是加強跨部門、跨領域合作。

黃天牧說，在家族信託方面，由於涉及法制和稅制，信託公會已進行國內外分析研究並提出建議，提供相關部會參考。此外，信託公會已完成「家族信託規劃顧問師」認證計畫，近期將上路，預計將有助信託人才培育。（編輯：楊蘭軒）1110517