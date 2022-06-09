前4月信用卡刷卡額破兆元大關 近5年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會今天公布今年前4月銀行信用卡簽帳額達新台幣1.02兆元，創近5年同期新高；不過4月國內疫情升溫，影響民眾消費意願，單月簽帳額僅交出2392億元成績，月減430億元。

金管會今天公布信用卡業務概況，截至今年4月底，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5346萬張，月增22萬張；4月信用卡簽帳金額僅2392億元，月減430億元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，4月並非消費旺季，加上國內疫情開始升溫，動搖民眾消費意願，在量販店、超市、百貨等實體通路及線上電商平台、旅遊和交通消費都呈現減少，減少最多的5家銀行合計少了228億元；另有4家銀行在繳納保費項目簽帳額也少了51億元。

不過，林志吉強調，今年前4月信用卡累計簽帳金額達1.02兆元，年增0.04兆元，創下至少近5年同期新高。

金管會同步公布，截至今年4月底止，共有11家專營電支機構，另有銀行及中華郵政等20家兼營電支機構。

其中，儲值卡總流通卡數達1億5148萬張，月增94萬張，4月消費卡數1123萬張，月減108萬張；4月消費金額56.2億元，月減5.9億元。

電支帳戶總使用者人數1709萬人，月增35萬人；4月代理收付實質交易款項91.1億元，月增7億元；4月辦理國內外小額匯兌金額89.7億元，月減5.8億元。（編輯：張均懋）1110609