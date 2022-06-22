外媒：鴻華先進可能考量布局印度生產電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海布局印度電動車有譜？印度媒體今天報導，鴻海集團有意在印度製造電動車，鴻海與裕隆合資的鴻華先進（Foxtron），可能考量布局印度。

鴻海集團積極在東南亞布局電動車產線，印度當地媒體The Economic Times今天引述消息人士報導，鴻海集團也有意在印度製造電動車，大部分原因是為擴大中國以外的亞洲供應鏈體系並多元化布局。

報導指出，鴻海與裕隆合資的鴻華先進可能考量在印尼或越南等東南亞市場外，將印度納入製造電動車規劃的一環。

消息人士表示，鴻海對除了自家生產或為其他客戶生產手機以外的產品，表露出興趣。

報導引述知情人士表示，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）政府正尋求鴻海進一步投資。對於上述消息，The Economic Times指出鴻海並未對電郵回應評論。

鴻海集團積極布局印度市場，旗下富智康子公司BFIH（Bharat FIH Limited）在印度掛牌上市案，印度證券交易委員會（SEBI）已於13日公告獲准通過。

今年2月中旬鴻海宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，鴻海透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元，與Vedanta成立合資公司，鴻海子公司將持股40%，鎖定印度本土半導體製造。

印度當地媒體Business-Standard先前引述消息人士報導，鴻海位於清奈（Chennai）郊外斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的工廠，4月開始生產iPhone 13產品。蘋果在去年3月上旬向印度媒體證實，在印度製造iPhone 12產品，當時市場人士分析，鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區扮演關鍵角色。

鴻海推動的MIH開放電動車聯盟在5月上旬曾表示，正與歐洲和印度當地廠商洽談電動車布局，期盼今年歐洲市場有具體結果。

鴻海集團持續布局電動車市場，在台灣、中國大陸、東南亞、中東、歐洲、美洲都有合作夥伴，預估到2025年，鴻海集團目標取得全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元，預估整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛；此外，MIH聯盟已與泰國國家石油集團（PTT）和沙烏地阿拉伯當地企業合作電動車平台，與Lordstown Motors和Fisker等新創電動車企業合作持續進行。（編輯：郭無患）1110622