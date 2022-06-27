新台幣強升1.2角收29.612元 2週來新高

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（中央社記者蘇思云台北27日電）亞洲股市普遍走升，加上台股今天大漲，新台幣同樣氣勢如虹，新台幣兌美元今天收盤收29.612元，單日強升1.2角，來到2週來新高，台北及元太外匯市場總成交金額15.265億美元。

受到美股上週五反彈激勵，台股今天由電子、航運類股領軍喊衝，終場上漲244.69點，收在15548.01點。三大法人今天同步買超，合計買超139.98億元。

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外匯交易員表示，外資今天偏向匯入，加上月底出口商拋匯潮助攻，帶動新台幣今天一連闖過29.7元跟29.6元兩關卡；新台幣兌美元今天開盤價為29.710元，最高29.594元、最低29.710元，最後收在29.612元，單日強升1.2角，也是連3升。

外匯交易員表示，亞洲貨幣今天多數都走強，新台幣同樣受惠，近期靠近月底與季底，外資偏向匯入加上出口商有實質拋匯需求，新台幣短期有一定支撐力道。（編輯：林興盟）1110627