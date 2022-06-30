台灣大起薪增幅逾7% 員工平均年薪18個月

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（中央社記者吳家豪台北30日電）電信業者台灣大哥大今天宣布，考量通膨上升及現行台灣面臨的人才荒，今年已進行起薪調整，增幅超過7%，並持續依據績效調整在職員工薪資，今年度平均調幅高過去年。

台灣大發布新聞稿指出，一般員工全年薪酬約可達18個月以上，績效優異員工可獲得更高的獎酬。

在員工照護方面，台灣大員工每月可申請10天居家上班，並從今年起提高員工生育及育兒補助相關措施，每胎新生兒補助新台幣6萬元生育津貼、6歲以下子女每年補助1萬元育兒津貼，女性員工到職滿6個月以上得申請產假10週。

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台灣大及關係企業台灣固網、台灣客服目前有上百名職缺，包括資安技術工程師、大數據工程師、數據分析師、新創產品經理、業務代表等，另招募約百名客服人員。

台灣大今年還特別針對程式開發、數據科學領域專才，規劃「HIPO疾行軍招募計畫」，募集具優秀專業能力及勇於接受挑戰的人才，進行完整培訓，並由高階主管擔任導師，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金。（編輯：林興盟）1110630