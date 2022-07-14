消費復甦前5月刷卡額衝1.28兆 5年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北14日電）民眾逐漸習慣與疫情共存，日常消費復甦，加上電商購物、外送刷卡消費增加，推升今年前5月信用卡簽帳額達新台幣1.28兆元，續創近5年同期新高。

金管會今天公布信用卡業務市場概況，截至今年5月底止，總共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5366萬張、總有效卡數3423萬張，流通卡及有效卡數雙雙上揚；5月信用卡簽帳金額為2580億元，相比4月簽帳金額增加188億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，5月信用卡簽帳額月增188億元，主因有二，第一是持卡人在超市、量販及電商消費增加，增加金額前3大銀行相關項目合計增加69億元；第二是繳納使用牌照稅在5月入帳，增加金額前3大銀行此項簽帳額合計增加44億元。

累計今年前5月信用卡簽帳金額達1.28兆元，相比去年同期1.22兆元增加逾4%，更創下近5年同期新高。

林志吉分析，前5月信用卡簽帳額成長，第一是民眾已逐漸習慣與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，日常消費復甦；其次是民眾購物型態轉變，電商相關消費金額逐漸成長；第三是梅雨季節，民眾不出門、叫外賣的刷卡消費金額也增加。

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金管會今天同步公布電支機構業務市場概況，截至5月底止，總計有11家專營電支機構及20家兼營電支機構。儲值卡方面，總流通卡數達1億5212萬張，月增64萬張；5月消費卡數957萬張，月減166萬張；5月消費金額48.9億元，月減7.3億元。

電支帳戶部分，電支帳戶總使用者人數達1760萬人，月增51萬人；5月代理收付實質交易款項金額80.5億元，月減10.6億元；5月辦理國內外小額匯兌金額101.4億元，月增11.7億元。（編輯：楊蘭軒）1110714