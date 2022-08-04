台股力守月線 法人：待共軍演訓利空出盡
2022/8/4 14:58
（中央社記者賴言曦台北4日電）共軍今天12時起在台灣周邊6海域進行72小時演訓，台股今天走勢震盪，終場收在14702.2點，守住月線14693點；法人認為，台股短線結構未被破壞，待共軍演訓利空出盡。
台股今天終場下跌74.82點，跌幅0.51%，成交值新台幣1954.8億元。電子類股下跌0.29%，金融類股下挫0.39%。
觀察電子權值股走向，台積電尾盤跌幅收斂，收盤跌1元，收在500元，跌幅0.2%；聯發科由紅翻黑，收盤下跌2元，收在684元，跌幅0.29%。
氣動元件大廠亞德客-KY估第3季出貨量恐受中國疫情和政治變數影響，今天股價一度觸及跌停板，終場下挫78元，以749元作收，跌幅9.43%。
譜瑞-KY下半年因電腦與面板供應鏈庫存修正衝擊，營運恐面臨大幅修正，引發賣壓出籠，今天股價開盤即跳空重挫跌停，跌停價954元，摜破1000元大關，台股千金股剩4檔。
傳產類股方面，聚陽7月營收亮眼，今天終場上漲7元，收在152元，漲幅4.83%，帶動儒鴻收紅，拉抬紡織類股由黑翻紅。航運類股受長榮、陽明尾盤人氣重聚帶動，終場收紅，長榮航終場收紅漲0.4元。
受中國禁止台灣多項食品進口影響的食品類股持續走弱，終場跌幅3.06%，味全、統一、泰山跌幅均在1%以上。
兆豐國際投顧研究部協理黃國偉接受中央社記者電訪時指出，觀察台股近3天走勢，終場皆守在月線14693點之上，顯示指數短期結構未被破壞，盤面上先觀察共軍演訓利空出盡。（編輯：張均懋）1110804
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