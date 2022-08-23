總規模逾兆美元 主權、退休基金皆訂定ESG投資標準

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念當道，根據調查，全球知名基金如挪威主權基金、日本退休基金、加州公務員退休基金等加總規模高達上兆美元，皆訂定嚴格的ESG投資標準。

全球2050年淨零碳排目標明確，減碳、淨零碳排議題熱度同步升溫，更成為國際重要主權基金、退休基金在投資布局時的重點指標。保德信指出，根據調查，全球知名基金如挪威主權基金、日本退休基金、加州公務員退休基金、加拿大退休金計畫等加總規模高達上兆美元，皆訂定嚴格的ESG投資標準。

觀察台灣近期至9月即將募集的新基金共有4檔，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券且基金配息來源可能為本金）、元大全球優質龍頭平衡基金、台新美國策略時機非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場綠色債券基金，基金類型有多重資產、債券型、平衡型，另外值得注意的是，這4檔基金中就有2檔與ESG主題相關。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，ESG不僅為各國政府力行方針，也成為左右資本市場發展的另一項重要因子，當國際主權基金、退休基金這類長線投資資金，紛紛轉向擁抱具有ESG作為的企業，代表若企業經營忽略ESG風險，將面臨大型法人撤資等風險。

例如日本退休基金相當重視標的公司是否能創造長期投資價值，以及能提供持續穩定的固定收益，因此要求將ESG納入投資流程，完全實現ESG整合，並著重ESG指數投資；挪威主權基金則是詳細追蹤與分析標的企業的永續發展狀況，甚至透過「撤資」不符規定企業方式，達成永續投資目標。

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鋒裕匯理投信表示，全球綠色債券規模高速增長，其中新興市場與開發中國家經濟體的2021年發行量呈現倍增，達到950億美元史上新高，遠高於2020年的410億美元水準。

法人指出，除了國際對於ESG重視度日趨上升，台灣身為全球供應鏈也無法置身事外，特別是歐盟碳邊境稅將於2026年正式上路，屆時台灣將面臨高達336億的稅費影響，為了因應該政策自明年起進入3年過渡期，台灣政府開始從用碳大戶開徵，同時，金管會也要求資本額20億以上的上市櫃企業需編制永續報告書，在在反映接軌ESG浪潮的必要性。（編輯：楊凱翔）1110823