爭取半年終獲經濟部放寬 亞泥低碳水泥國內可開賣

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（中央社記者賴言曦台北26日電）經濟部標準檢驗局本月初正式公告，台灣CNS15286水硬性混合水泥國家標準已完成修訂，將與國際接軌，新增兩款低碳水泥，分別是「卜特蘭石灰石水泥」和「三元混合水泥」；意味亞泥成功外銷美國的低碳水泥，也可在台灣銷售。

亞泥25日透過新聞稿表示，亞泥早在10年前便獨家開發有綠色水泥概念的墁砌水泥，生產過程中，每公噸可降低16%溫室氣體排放、減少5%天然礦物使用、以及15%煤炭耗用，具優異抗裂性能，獲行政院公共工程委員會「公共工程施工綱要規範」認可採用，預計2030年前，墁砌水泥年出貨量將達30萬噸以上。

而亞泥自行研發的卜特蘭石灰石水泥，比現行市面上常用的傳統水泥，每噸可減低天然礦物39公斤、煤炭11公斤，用電少5度，溫室氣體還能減量12%，除了更符合環保需求，同時提高抗硫酸鹽能力，可用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土以及巨積混凝土，今年4月已經成功銷往美國。

亞泥表示，先前因台灣水泥CNS標準因尚未修訂，使得這款卜特蘭石灰石水泥仍無法在台灣運用，為此，亞泥提出申請，近半年來全力推動，並和產官學各方共同研議後，國家標準已納入卜特蘭石灰石水泥，未來將可加速台灣低碳水泥發展。

亞泥積極擴大低碳水泥生產線，正規畫生產新興的三元混合水泥，用途和卜特蘭石灰石水泥相似，但強度更優、滲透性更低、耐腐蝕性更強，減碳效果也更高，預期可達46%。

但亞泥坦言，目前台灣低碳水泥貨物稅，比一般水泥貴將近4成，建議政府調整稅制，並帶頭在公共工程採購政策上，鼓勵使用低碳水泥。

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另因現行公共工程施工綱要規範，規定混凝土使用水硬性混合水泥時，不得再添加其他礦物摻料，亞泥認為，相關內容不利低碳水泥生產，應檢討取消，才有助推廣低碳水泥，讓企業發揮最大能量，達到淨零減排目標。

亞洲水泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，亞泥身為水泥業減排領頭羊，早已訂定多項減碳策略並付諸實行，研發生產低碳水泥，就是亞泥邁向淨零碳排重要路徑之一，亞泥欣見國家標準與時俱進，企業一定走在低碳浪潮最前方，共同為地球永續竭盡心力。（編輯：翟思嘉）1110826