5G工業應用台歐盟計畫 中華電5G專網助陣

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信參與台灣與歐盟合作的Horizon 2020-5G CONNI計畫，進行5G企業專網整合工業應用的端到端服務驗證，包括建立德國Bosch智慧工廠和台灣工業技術研究院智慧製造場域的跨國互連及遠端協作應用情境。

中華電信今天發布新聞稿指出，中華電參與台灣與歐盟共同合作的Horizon 2020-5G CONNI計畫，台灣方的計畫成員包含工業技術研究院、資訊工業策進會、中華電信研究院和明泰科技，歐洲方成員包含德國知名研究機構（Fraunhofer HHI）、德國電子與汽車零組件大廠（BOSCH）、義大利網路公司（Athonet）、法國的原子能與替代能源委員會（CEA-Leti）、羅馬第一大學（Sapienza University）。

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在經濟部技術處科技專案支持，中華電表示，研究院除共同參與企業專網在智慧工廠的案例分析、專網架構及營運與監控技術外，也採用自主研發的5G企業專網旗艦版方案，整合國產網通設備，具備5G SA （Standalone）連網、邊緣雲運算與客戶自主營管能力，彈性快速組合工研院智慧製造應用方案以提供完整的5G專網智慧製造解決方案，而客戶則可自主擴增及管理各式智慧應用。

在工業技術研究院智慧製造技術驗證場域，中華電說明，本計畫已驗證由智慧機械科技中心推出的三種工業應用，包含以大量數據採集為基礎的製程數據分析、與歐洲方進行AR遠端協作的製程診斷，以及利用5G高可靠、低延遲特性的航太製造業彈性夾持系統，成功驗證5G專網智慧製造解決方案可促進工廠自動化、智能化，包括即時自動掌握產線運作、調整設備組態、提升作業效率等。（編輯：楊凱翔）1110906