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台電10月發行第5期公司債 綠色債券量將破500億

2022/9/8 10:47
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（中央社記者曾智怡台北8日電）為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在10月中旬發行111年度第5期無擔保普通公司債新台幣153億元，其中7年期公司債32億元會用於綠色投資計畫，綠色債券總發行量將突破500億元。

台電昨天經常務董事會通過，預定10月中旬發行111年度第5期無擔保普通公司債新台幣153億元；其中，7年期公司債32億元已取得櫃買中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電今天透過新聞稿表示，自106年政府推動發行綠色債券以來，台電年年響應發行，截至目前為止、不含本次，已累計發行綠色債券470.5億元，為國內綠色債券發行總額最大的公司。

台電指出，本次綠色債券為本年度二度發行，將推升台電綠色債券總發行量突破500億元。

台電說明，本次綠色債券所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、離岸風力發電第二期、風力發電第五期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等共8項綠色投資計畫。

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本次公司債發行條件包括，第一，5年期無擔保普通公司債，利率1.65%發行96億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本1/2。第二，7年期無擔保普通公司債（綠色債券），利率1.70% 發行32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

第三，10年期無擔保普通公司債，利率1.90% 發行25億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；第四，本期公司債的發行尚須經申報生效後確定。（編輯：楊蘭軒）1110908

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