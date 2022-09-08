繳稅入帳加旅遊復甦 7月刷卡逾4000億創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）繳稅款入帳及疫後旅遊復甦，推升7月信用卡簽帳額衝破4000億大關、達新台幣4079億元，創歷年同期新高，前7月信用卡簽帳額達1.95兆元，同創歷年同期新高。

金管會今天公布，截至今年7月底止，總共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5417萬張，總有效卡數3437萬張；7月信用卡簽帳額達4079億元，較6月增加1435億元，相比去年同期增加725億元。

金管會銀行局副局長林志吉分析，今年個人所得稅繳稅期限延長至6月，信用卡繳稅款大部分都在7月入帳，加上7月開始放暑假，隨國內疫情趨緩，家庭出遊人數大幅增加，2大因素推升7月信用卡簽帳額衝破4000億元，創歷年同期新高。

今年前7月信用卡簽帳金額已高達1兆9522億元，年增10.21%，同樣創下歷年同期新高。

金管會今天同步公布電支業務市場概況，截至今年7月底止，總計有11家專營電支機構，全盈支付及全支付都已正式營業，另有20家兼營電支機構。

儲值卡方面，總流通卡數達1億5445萬張，月增124萬張，7月消費卡數1160萬張，月增134萬張，7月消費金額59.6億元，月增6.7億元。

電支帳戶方面，電支帳戶總使用者人數約1779萬人，月減11萬人，7月代理收付實質交易款項金額91.9億元，月增11.9億元，7月辦理國內外小額匯兌金額107.1億元，月增5.9億元。（編輯：張均懋）1110908