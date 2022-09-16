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台股量增下跌108點終場守住14500點 週線連4黑

2022/9/16 14:25（9/16 14:31 更新）
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台股16日終場指數下跌108.28點，收14561.76點，週線連4黑。（中央社檔案照片）
台股16日終場指數下跌108.28點，收14561.76點，週線連4黑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北16日電）市場擔憂美國鷹派升息立場更堅定，台股今天開低走低，盤中指數一度下挫約148點，仍守14500點關卡。尾盤富時指數調整，成交爆量、台積電等跌勢收斂，終場指數下跌108.28點，收14561.76點，週線連4黑。

台股加權指數今天以14602.16點開低，隨後跌勢擴大，盤中低點一度下探14521.65點，下跌約148點，守住14500點整數關卡。尾盤量能衝高，台積電等跌勢收斂，指數終場下跌108.28點，收在14561.76點，跌幅0.74%，成交金額來到2312.3億元。

台股週線連4黑，本週週線下跌21.66點。

觀察權值股表現，台積電今天盤中一度下探469元，尾盤跌勢收斂，終場下跌4.5元，跌幅0.94%，收472元；聯發科收600元，下跌2.6%；鴻海以107.5元作收，跌幅0.46%；台塑下跌1.82%，收盤價86.5元。

貨櫃股尾盤拉抬，陽明收73.5元，上漲1.24%，萬海平盤80.7元作收。受惠解封概念，觀光族群勁揚，旅行社股表現強勢，山富（2743）終場逼近漲停，五福（2745）漲幅逾7%，航空雙雄收紅。（編輯：楊蘭軒）1110916

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台股指數跌108點收14561點 台積電尾盤跌勢收斂