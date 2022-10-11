消費力不減 前8月刷卡額達2.25兆年增逾11%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）今年COVID-19疫情嚴峻，民眾消費力道未減，金管會今天公布，前8月刷卡額達新台幣2兆2559億元，年增11.54%，若單看8月刷卡額3038億元，月減逾千億元，主因少了繳稅因素所致。

金管會今天在例行記者會公布信用卡業務市場概況，截至今年8月底止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數上升至5441萬張、總有效卡數上升至3466萬張，8月簽帳金額為3038億元，月減1041億元。

金管會銀行局副局長林志吉分析，8月信用卡簽帳金額較7月下滑，主因7月有刷卡繳所得稅因素，推升單月簽帳金額飆高至4079億元；7月前5大銀行刷卡繳所得稅共達1145億元，若不看繳稅因素，8月簽帳金額實際仍較7月增加。

若觀察今年前8月，信用卡簽帳金額高達2兆2559億元，年增11.54%，屬於相當高的成長率。

金管會今天同步公布電子支付機構業務市場概況，截至今年8月底止，共有11家專營電支機構及20家兼營電支機構。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

儲值卡方面，總流通卡數達1億5582萬張，月增137萬張，8月消費卡數1203萬張，月增43萬張；至於8月消費金額60.8億元，月增1.2億元，儲值總餘額達123.9億元，月增0.8億元。

電支帳戶方面，電支帳戶總使用者人數達1857萬人，月增78萬人；8月代理收付實質交易款項金額87億元，月減4.9億元，8月辦理國內外小額匯兌金額114.8億元，月增7.7億元，8月收受儲值款項金額232.5億元，月增9.9億元。（編輯：張均懋）1111011