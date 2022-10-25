國泰世華銀整合品牌 CUBE卡明年拚500萬張

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（中央社記者蘇思云台北25日電）國泰世華銀KOKO APP明年第4季將暫停服務，國泰世華銀今天表示，未來會以CUBE APP作為數位金融主力，明年底銀行旗下只會有一個APP，目前坐擁250萬卡的CUBE卡明年挑戰500萬張。

國泰世華銀行今天下午舉行CUBE數位金融品牌媒體活動，會中除了宣布CUBE卡新權益之外，媒體關注KOKO APP明年第4季走入歷史，後續規劃為何。

國泰世華銀資深副總經理鄭有欽表示，國泰世華銀去年8月推出CUBE卡，CUBE卡已經有「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」三大類權益，近期針對消費頻率高的通路，歸納推出第四大類別「集精選」，例如高鐵、全聯、兩大超商、新光三越、SOGO百貨、星巴克等消費，提供3%回饋無上限。

鄭有欽指出，CUBE卡目前流通卡量將突破250萬張，其中有80萬張是新發行卡量，其餘170萬張是其他銀行卡整併而來，概念上透過整併讓其他卡友的權益進一步升級。

鄭有欽說明，CUBE卡未來可能也針對高度使用車輛族群、重視健康族群陸續推出相關權益類別，體現「一卡抵多卡」的目的。CUBE卡今年底拚300萬張，明年底挑戰500萬張。

目前國泰世華有800多萬客戶，其中已有超過630萬名數位用戶。國泰世華銀副總經理陳冠學觀察，每月透過CUBE APP登入近3000萬人次，預期明年底可成長到4000萬人次，內部觀察CUBE APP的活躍客戶數比KOKO APP要高出11倍，權益上也提供更多選擇，未來會以CUBE APP作為數位金融主力入口。

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國泰世華銀2015年推出旗下瞄準年輕人的副品牌KOKO，2017年轉為數位存款帳戶，以國泰世華銀目前數位存款帳戶約160萬戶而言，近一半是KOKO的數位存款客戶，截至今年9月底，KOKO信用卡達89.6萬張，KOKO簽帳金融卡為20.5萬張。

鄭有欽指出，預計明年第4季下架KOKO APP，暫停服務後，等於整個國泰世華銀的APP只有一個CUBE APP，明年規劃KOKO信用卡可能整併到CUBE卡下，概念上APP會消失，但權益還是可能延續。（編輯：張均懋）1111025