國科會擘劃2035大戰略 科學技術白皮書年底公布

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）國科會預計年底提出的科學技術白皮書（112年至115年），規劃引導基礎科研能無縫接軌到國家重要產業發展，發展尖端戰略科技，從2035遠景為起點，協調各部會推動科技發展，回應社會需求，實現普惠科技價值。

國科會今天發布新聞稿指出，國科會自年初起跨部會、跨智庫、跨領域專家共同研商的新一期科技白皮書，預計將於2022年底提出，目前對應遠景訂立出10項總體目標，已達成階段性共識。

國科會主委吳政忠表示，這一期科技白皮書為改制後的新國科會首要任務與挑戰，在國際地緣政治局勢牽動全球政治、經濟、社會改變的同時，國科會將從2035遠景為起點，協調各部會推動科技發展，回應社會需求，實現普惠科技價值。

國科會說明，這期白皮書以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為未來2035年的科技遠景，由人文、社會、生活的需求角度思考科技價值，讓科技發展能回應社會需求與民眾期待。

國科會表示，白皮書規劃引導基礎科研能無縫接軌到國家重要產業發展，並發展尖端戰略科技、拓展民主國家科技合作，最終實現國家安全、社會安定、人民安心的理想生活。

在「前瞻創新」遠景，白皮書以平衡科技研發布局、軟體與服務業技術創新轉型、發展高階製造中心及下世代製造業、尖端戰略科技及自主國防產業為目標。

在「民主包容」遠景，則以推動普惠及適當科技、開創民主與科技驅動的總體外交戰略、開放創新人才培育與職業技術培訓制度為目標。

在「韌性永續」遠景，是由韌性社會基礎設施建置維運及研發、科學園區數位與淨零雙轉型、推動開放及安全可信賴的資料治理體制作為目標。

國科會表示，將持續以社會、科研、環境、經濟、政治等5面向研提多項具體因應策略，預計在年底提出國家科技政策的長程布局。（編輯：林淑媛）1111025