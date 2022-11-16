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前8月信用卡非實體盜刷增近1成 聯卡中心提醒5要3不

2022/11/16 20:05
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（中央社記者謝方娪台北16日電）今年前8月國內信用卡非面對面交易詐欺金額年增9.08%，聯卡中心今天提醒，持卡人應謹記「5要3不要」原則，包含要注意消費簡訊、要細閱交易帳單、不要讓親友使用自己的卡號等。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，以電子商務為主的非面對面刷卡交易近年大幅成長，不過，聯合信用卡處理中心今天公布，今年前8月發卡機構通報詐欺型態屬於「郵購、電話購物及電子商務」詐欺金額達新台幣13.6億元，年增9.08%，同樣呈增長趨勢。

聯卡中心表示，根據國際信用卡組織規則，持卡人遭網路盜刷大都沒有實際損失，不過，為避免造成不必要困擾，提醒持卡人注意網路交易安全，防範網路盜刷謹記「5要3不要」原則。

「5要」即要注意消費簡訊、要細閱交易帳單或紀錄、要遠離可疑網站、要養成良好密碼命名習慣、要使用或下載最新防毒軟體與作業系統；「3不要」即不要讓親友使用自己的卡號、不要回應任何要求個人資料的不明電子郵件或簡訊、不要使用公用網路進行交易。

聯卡中心已升級「交易風險警示及控管系統」硬體設備，並積極規劃運用大數據資料開發詐欺偵測模型，以提供會員銀行更優質的詐欺偵測服務。

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聯卡中心指出，當持卡人進行信用卡交易時，詐欺偵測模型會依據持卡人過去交易行為，比如持卡人特徵、消費頻率、金額、消費類別、地區等逾百項變數進行交易評分，並在交易當下產生風險預測分數值。

聯卡中心表示，詐欺偵測模型測出的風險預測分數值越高，偽冒交易機率越高，此評分結果會和「交易風險警示及控管系統」整合，提供會員銀行另一項可評估信用卡交易風險的重要參考依據。（編輯：楊蘭軒）1111116

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