藍籲確保金融消費權益 金管會：列為檢查重點

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（中央社記者范正祥台北18日電）民眾個資常見被洩漏、濫用，國民黨立法院黨團今天促請金管會，應就申請銀行信用卡蒐集資料的部分進行專案檢查，確保國民金融消費基本權益；金管會回應，持續將金融消費者保護列為檢查重點。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、立委費鴻泰出席，質疑信用卡發卡銀行蒐集卡友個資，使用上是否均與發卡業務相關，或者仍有不乏個資外洩情況，造成民眾收到許多無關的招攬業務訊息，甚至接到詐騙電話。

曾銘宗指出，根據金融消費者保護法第10條規定，金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務的契約前，應向金融消費者充分說明金融商品、服務及契約的重要內容，並充分揭露的風險；前項涉及個人資料的蒐集、處理及利用者，應向金融消費者充分說明個人資料保護的相關權利，以及拒絕同意可能的不利益。

另外，談及確保金融消費基本權益，曾銘宗進一步指出，根據信用卡業務機構管理辦法第42條規定，發卡機構與第三人合作，如涉及持卡人資料使用，應設計欄位供申請人自行勾選是否同意提供個人資料予該第三人，並明列其使用範圍。

不過，曾銘宗質疑，銀行或金融業者，是否都確實依照相關法律條文規定在做，有沒有發生將民眾個資提供給受託機構，或與業務合作的機構，甚至網路社群等。

曾銘宗指出，如果銀行未遵守相關規定，應回到銀行法第47條之1規定，以及第131條罰則，處新台幣50萬元以上1000萬元以下罰鍰。但他質疑，「罰則太輕」，因為對於銀行而言，或許對於這樣的罰鍰根本毫不在意，難收遏止效果。

曾銘宗表示，國民黨團要求，金管會應就申請銀行信用卡蒐集資料的部分，進行專案檢查，了解銀行有無遵守法規，並盼於3個月內向立法院財政委員會提出報告；國民黨團也希望金管會檢討銀行蒐集客戶資料相關法令規定，包括罰則是否太輕，假設發現銀行有違反法令規定蒐集利用客戶的資料，請金管會從嚴懲處。

謝衣鳯表示，對於銀行信用卡用卡人的個資，政府應盡到保護責任，為了防範民眾個資被洩漏、濫用，相關單位應該要有更強制的作為，保護所有用卡人的個資。

費鴻泰指出，金融機構違反個資法遭金管會裁罰的態樣，包括因內控稽核或業務過失等因素致個資外洩、個人資料檔案安全維護設施未臻周延、蒐集個人資料時未盡明確告知義務、發生個資外洩時的通報作業未臻周延、未經客戶同意將其個人資料提供給第三人使用。

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費鴻泰建議，金管會和財政部應針對金融單位的管理，想出方法；內政部也要針對全民戶政系統的個資管理，想出辦法；數位發展部要針對資安防護，給個方向。

與會金管會銀行局專門委員洪秀青說，日前有邀請銀行公會和發卡機構，針對相關問題進行討論；金管會檢查局專門委員李聿偉表示，持續將金融消費者保護列為檢查重點，未來也會將立委提點的問題納入檢查重點項目，徹底查核。（編輯：張均懋）1111118