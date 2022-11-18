王美花：半導體無法「去台化」 台灣民眾應反駁此論述

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）近期半導體業「去台化」論述發酵，經濟部長王美花今天強調「沒有去台化，也不可能去台化」，若「去台化」，全球半導體供應鏈會出問題。她也呼籲台灣民眾與媒體都應反駁此論述，也讓國際知道台灣的重要性。

王美花接受Yahoo TV專訪回應「去台化」論述表示，台積電客戶中，尤其是先進製程是以美商為主，因此其全球布局會到美國，與日本的合作、設廠也是如此。

談到台積電在台布局，王美花直言，台灣民眾應感謝這些企業經過40多年發展及不斷努力後，使半導體的製造、封測、設備、材料等產業都群聚在台灣，也讓整體供應鏈廠商有上千家。

王美花分析，台積電將最先進的製程留在台灣，且台灣有完整的供應鏈，讓生產更有效率，因此台積電到美國等國設廠，不會減損台灣重要性。

王美花說，台灣有健全的半導體產業人力、制度環境、供應鏈，加上政府的支持與配合，都促使台灣成為全球半導體供應鏈，以及外資相關投資最密集之處。

對於近期有報導指稱，台積電優勢即將不在，可能重演日本東芝的案例。王美花坦言，在中國對台軍演後，確實有國際風險顧問公司提及台灣的風險，也有國家因疫情要提升供應鏈安全，更有台積電的競爭者倡議客戶應轉單。

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不過王美花表示，台灣仍要持續壯大優良的半導體供應鏈，台灣也應讓國際知道，就是因為台灣供應全球這麼多半導體晶片，因而繁榮全球經濟、科技，所以當然要讓台灣半導體能持續茁壯。

王美花強調半導體業「沒有去台化，也不可能去台化」，若真「去台化」，全球半導體供應鏈會出問題。她重申「去台化」並非事實，台灣人及媒體都應反駁此論述，也要讓大家知道台灣的重要性。（編輯：潘羿菁）1111118