立衛明年上半年展望保守 下半年估客戶有效去化庫存

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）半導體測試廠立衛總經理許文景今天預期，明年上半年客戶仍在庫存調整，立衛營運審慎保守，終端需求有機會在明年下半年回溫，客戶也有機會在明年下半年去化庫存。

立衛下午受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績說明會，展望明年營運，許文景表示，由於客戶終端需求減緩、以及調整高庫存等因素，明年營運審慎保守，預期上半年客戶持續調整庫存，市場終端需求有機會在下半年回溫，客戶預期在下半年去化庫存。

展望大環境，許文景指出，明年仍須留意俄羅斯與烏克蘭戰爭、全球通膨升息、以及中國大陸COVID-19疫情動態清零走向。

法人問及如何提升淨值，許文景表示，持續增加在影像感測元件（CIS）、微控制器（MCU）、電源晶片測試客戶群，增加營收來提高淨值。

法人提問在元宇宙應用布局，許文景指出，部分客戶切入元宇宙應用，不過業績仍未明顯發酵。

觀察今年前3季營運表現，許文景表示，第1季微控制器部分客戶踩煞車，測試訂單開始下滑，第2季和第3季包括CIS、USB、電源等元件測試量也因為終端市場需求趨緩而下滑。

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立衛積極布局半導體測試利基市場，包括晶圓測試（CP）、成品測試（FT）、影像測試、系統模組測試、雷射修補等，根據資料，今年前3季處理器測試占立衛整體業績比重約21%，USB占比約21%，CIS占比約34%。

立衛第3季合併營收新台幣6519萬元，是2020年首季來低點，第3季毛利率2.24%，也是2020年首季來低點，單季稅後虧損424萬元，也是2020年來低點，每股稅後虧0.06元；累計今年前3季獲利506.7萬元，大幅年減90.1%，前3季累計每股賺0.06元，低於去年同期EPS 0.64元。（編輯：楊凱翔）1111123