股匯齊跌 新台幣連2貶收30.662元

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）華爾街投行看衰美國經濟，美股續跌，台灣股匯同步下挫，新台幣匯率連續2個交易日貶值，今天收盤收在30.662元，貶2.4分，為一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.635億美元。

市場擔憂美國聯準會持續鷹派升息，恐令美國經濟陷入衰退，華爾街投行也紛紛提出悲觀看法，美股四大指數齊跌，台股今天走勢震盪，指數收盤下挫98.87點，收在14630.01點。

外匯交易員表示，人民幣受惠於中國鬆綁防疫管制的題材，走勢強勁，持續站穩6.9元價位，理應為台幣帶來支撐，但股市陷入修正，外資轉趨觀望、偏向匯出，加上美元指數反彈，均令新台幣承壓。

新台幣匯率今天以30.670元開盤後，一度貶破30.7元、盤中最低至30.705元。

根據央行統計主要貨幣對美元表現，人民幣升值0.26%，新台幣貶0.08%，韓元及日圓分別貶值0.22%及0.35%，。

美國聯準會下週將舉行利率決策會議，市場屏息以待，外匯交易員表示，市場普遍預期聯準會將升息2碼，但同時觀望聯準會對經濟展望、終端利率的態度，局勢明朗之前，新台幣料將偏弱整理。（編輯：潘羿菁）1111207