更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

興櫃再添2新兵 愛派司、阜爾運通掛牌

2023/1/6 19:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）2023年第一週繼悠遊卡於3日登錄興櫃後，今天再添新兵，愛派司生技及阜爾運通分別以53元及68元參考價登錄興櫃，輔導券商均為中信證券。

愛派司今天登錄興櫃交易，興櫃登錄價為53元，早盤表現強勁，盤中最高一度來到70元，漲幅達32%，不過尾盤以50元作收。阜爾運通興櫃登錄價為68元，盤中最高來到93元，漲幅38%，尾盤以84.2元作收。

愛派司2009年成立，為骨板骨釘系統產品製造商，經營團隊出身於美商捷邁醫療器材公司（Zimmer），深耕骨材市場，有別於國際骨材大廠設計多以高加索人為模板，愛派司以亞洲人種骨頭曲線為研究基礎，研發多項骨科創傷及矯正等醫療器材，於台灣、美國、歐洲、中國大陸、日本等地取得48項專利。

其中3D列印客製化手術工具（Patient specific instrument, PSI）在全球獲得12項專利，可協助醫師術前規劃、術中執行及術後固定。

愛派司在台灣自費醫療市場占有一席之地，亦持續拓展中國大陸與東南亞市場，積極建置新廠，預計今年第4季啟動量產。隨著全球高齡化趨勢及健康意識抬頭，骨骼老化相關疾病及醫療需求持續上升，預期帶動整體骨科醫材市場成長動能。

阜爾運通2001年成立，業務內容包括停車場系統暨自動化開發與銷售及停車場經營管理，主要事業體分為系統設備事業群及停管事業群，系統設備事業品牌「PSS」提供客戶系統開發、產品製造、布建安裝及專業維護保養等全方位服務

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

阜爾運通停管事業品牌為「城市車旅」，截至去年11月經營逾900座停車場，管理逾10萬格車位，為目前台灣最具規模停車場管理業者，累計營收突破新台幣30億元，年成長27.8%，主因COVID-19疫情政策逐漸鬆綁，出門、旅遊人潮增加，推動營運回歸正常。

阜爾運通未來發展目標為持續增加停車營運據點，期望今年達成台灣1000站點、2030年目標2000站點。除持續擴展停車場據點，也將加強異業結盟，提供如洗車、維修、充電等多種服務，目前已與和潤企業合作，提供該集團旗下品牌iRent停車位，亦與北基國際簽訂合作意向書（MOU），擬搶攻全台充電樁商機。（編輯：趙蔚蘭）1120106

#阜爾運通興櫃
#愛派司生技
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族