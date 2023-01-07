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財部：去年對4大市場出口皆創高 對中衰退「獨憔悴」

2023/1/7 21:49
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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天表示，去年台灣對日本、東協、美國、歐洲出口規模均創新高，唯獨出口到中國金額年減1.6%，是5大出口地區唯一負成長；牽動外銷版圖消長，對中國出口占比降至38.8%、對美國上升至15.7%，分別創下18年新低、新高。

財政部今天公布進出口貿易初步統計，去年12月出口357.5億美元、年減12.1%，連4黑；累計全年出口4795.2億美元，成長幅度7.4%，表現優於韓國、香港、日本。

全球景氣受通膨、升息制約而逐漸降溫，財政部統計處長蔡美娜表示，12月單月對主要市場出口同步縮減，其中對中國出口年減16.4%，跌勢最深；對東協、歐洲各減1成，對日本、美國分別下滑6.1%、2.6%。

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不過觀察全年度表現，蔡美娜指出，由於上半年出口動能強勁，台灣對日本、歐洲、美國、東協出口規模均創新高，分別跨越300億美元、400億美元、700億美元、800億美元的重要整數關卡；且去年台灣對美國出超達294億美元、改寫紀錄，對美出口占總出口比重上升至15.7%，為18年新高。

蔡美娜進一步指出，去年對中國出口金額為1859.2億美元，年減1.6%，是5大出口地區唯獨憔悴，牽動外銷版圖出現明顯消長，對中出口占總出口比重大減3.5個百分點，降至38.8%，創18年新低。（編輯：潘羿菁）1120107

#蔡美娜
#財政部
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