超商雙雄受惠展店效應 去年營收雙雙登高

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總統蔡英文（右）10日在總統府接見德國國會訪團時表示，面對威權主義擴張，民主國家更應團結合作，守護民主自由價值，台灣將從明年開始恢復1年期的義務役，強化自我防衛實力；她期待台灣與德國以及更多民主夥伴共同守護區域秩序的穩定繁榮。中央社記者鄭傑文攝 112年1月10日

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄去年全年營收出爐，受惠展店效應，統一超、全家雙雙寫下歷史新高紀錄；截至去年底止，台灣7-ELEVEN門市達6631家、全家便利商店總店舖數達4138家。

統一超商公布12月合併營業額新台幣259.95億元，較去年同期增加10.79%，單月營收創歷史新高。累計全年合併營收突破2900億元，連續7年創全年新高紀錄，營運擺脫疫情干擾並持續升溫。

回顧2022年，統一超商表示，積極展店，透過線上線下策略整合帶動成長；綜觀12月，台灣7-ELEVEN穩定展店、深耕OPEN POINT會員生態圈，綿密的門市據點串聯4大智能服務，朝向24小時全通路經營發展，並積極掌握雙12購物節、足球盛事、冬至、聖誕節、跨年等節慶節令商機，推出多元行銷活動與開發應景商品，促進整體營運穩健向上。

統一超商轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）、統一精工等均較去年同期成長，持續挹注動能。

全家便利商店公布12月合併營收新台幣78.2億元，年增7.8%；累計全年營收907.4億元，年增8.5%，創歷史新高。

全家指出，12月店數持續成長，鮮食業績年增1成，一般商品年增6%，線上線下整合操作把握節令商機，年菜預購創3倍成長，並輔以雙十二、聖誕跨年等促銷與話題活動，整體績效穩定走高。另因今年農曆過年時間早，春節禮盒買氣提前浮現，較去年同期已有5成成長。

瞄準居家自煮與網購商機，全家於台灣零售業界首創的下廚懶人包「Fami煮煮」，12月起開放全店皆可取貨後，已帶動相關業績3倍成長。

展望1月營運，全家表示，將進入農曆年前的商機把握，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。 截至111年12月31日止，全家便利商店總店舖數達4138家。

7-ELEVEN積極掌握春節商機，更藉由數位智能服務，像是近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，24小時無時空限制滿足各式需求。台灣7-ELEVEN門市截至111年12月底店數6631家，去年同期店數6379家。（編輯：潘羿菁）1120110