氣候法三讀只是起點 工商協進會倡善用超徵稅收減排

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）對於日前三讀通過的「氣候變遷因應法」，工商協進會今天強調修法通過只是台灣推動淨零排放的起點，並提出8點建議，包括建議將日後超徵稅收提撥一定比率，助企業減量溫室氣體，也提供金融業獎勵與誘因，善用金融業肩負資金引導角色。

立法院會10日三讀通過「氣候變遷因應法」，工商協進會今天透過新聞稿表示，這次三讀法案對台灣推動淨零排放是「起點而非終點」，過程中仍有許多困難亟待克服，需大家一起努力，因此對修法提出8項建議。

第一，加速訂定相關子法。條文相關子法約有30多項，包括產業高度關注的碳費徵收辦法、碳盤查機制等相關規範，應加快訂定相關子法，明定合理配套措施，並持續聽取利害關係人意見，降低未來執法上可能產生的爭議，減少工商界衝擊。

第2，碳費徵收須考量企業整體競爭力。環保署規劃碳費將自2024年起，先對287家排碳大戶優先徵收，建議對有效減排並已達主管機關指定目標的廠商，應避免再重複徵收碳費，且碳費收入應優先用於溫室氣體減量與技術提升，改善電力排放係數，降低企業成本負擔，維持出口競爭力。

第3，儘速建立與國際接軌的碳排放交易制度。工商協進會認為，鄰近的韓、日、星、馬和印尼等國都已成立碳權交易所，建議參考國外經驗儘早建立碳權交易所，並開放自願性碳交易市場，降低企業碳權交易成本，以激勵台灣低碳科技的開發與循環經濟的形成。

第4，全力協助中小企業進行碳盤查。該會認為應擴大碳盤查驗證量能，協助中小企業實施碳盤查，並依產業類別及規模規劃分級輔導機制，確實滿足各產業與規模的中小企業在資訊、人力、資金等資源上需求。

第5，積極推動新能源布局。工商協進會指出，政府規劃2025年再生能源占比達20%規模，但目前僅6%，多數廠商認為應從能源結構著手，強化潔淨能源發展及建立儲能設施，才是政府推動碳中和最佳策略。

工商協進會表示，因此加速新能源開發，及任何能源選項都應列為考慮，調整能源結構、減少能源部門碳排才是根本之道，並應滾動式檢討2030、2040、2050年各階段電力配比與碳排係數目標，逐步推動低碳轉型達成淨零。

第6，將日後超徵稅收提撥一定比率協助企業溫室氣體減量。工商協進會建議日後若有超徵稅收，政府應優先考慮提撥固定比率，用於協助企業發展低碳、負碳、能資源再生循環技術，並補助獎勵產業溫室氣體減量投資，加速排碳大戶達標。

第7，密切關注綠色通膨效應並有效落實公正轉型。工商協進會示警，這次修法實施及開徵碳費等措施，都可能推升產品生產製造成本，並引發「綠色通膨」效應。

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因此工商協進會建議，政府應擬定具體策略與方案，協助企業妥善因應面對衝擊，同時具體落實公正轉型，對受影響的產業、地區、勞工及消費者等不同族群，提供必要協助。

第8，提供金融業獎勵與誘因，善用金融業肩負資金引導的角色。工商協進會建議，政府可規劃提供金融業氣候變遷風險調適獎勵與誘因，善用金融業掌握投融資工具、肩負資金引導的關鍵角色，加速協助各產業進行低碳轉型，強化國際碳競爭力。（編輯：蘇志宗）1120111