展望今年國際情勢 黃天牧引木蘭詩形容「撲朔迷離」

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金融監督管理委員會12日下午舉行112年新春記者會，主委黃天牧（後）出席致詞時表示，面對各種已知與未知的試煉，他期許自己及金管會都能「明心見性、冷靜沉著」。中央社記者趙世勳攝 112年1月12日

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今天舉行新春記者會，金管會主委黃天牧表示，2022年前11月整體金融業稅前淨利年減4成，不過獲利並不代表全部，金融業韌性、是否善盡企業社會責任等是更珍貴的價值。

展望兔年，黃天牧引用「木蘭詩」內文「雄兔腳撲朔、雌兔眼迷離」，他指出，撲朔迷離或許能用於形容今年的國際政治經濟金融情勢，期許金融機構在誠信的核心價值下，成為促進社會安定的中堅力量。

黃天牧今天率各局首長舉行新春記者座談會，他在致詞時表示，疫情、戰爭、通膨、升息等因素，都對全球經濟與金融市場造成深刻且廣泛的影響，也讓金融機構及監理機關面臨許多挑戰。

黃天牧表示，台灣金融業獲利雖在2021年表現亮眼，但仍有諸多難以預測的風險，所以他在2022年新春記者會，曾以「持盈履滿，君子兢兢」勉勵金融機構居安思危並未雨綢繆。

在諸多利空衝擊下，2022年前11月整體金融業稅前淨利年減4成，黃天牧表示，獲利很重要，但獲利並不代表全部。

他指出，在風雲詭譎的大環境中，金融機構是否具備因應變局的能力並展現韌性，有無提供民眾持續且可信賴的服務，能否發揮資金中介功能支持產業發展需求，如何善盡企業社會責任關懷弱勢等，是金融業更珍貴的價值所在，也是金管會政策規劃上更重視的目標。

黃天牧表示，今年是兔年，「木蘭詩」中提到「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，撲朔迷離或許能用於形容今年的國際政治經濟金融情勢；面對各種已知與未知的試煉，期許自己及金管會明心見性、冷靜沈著，秉持金融監理的核心目標，落實以風險為導向的監理原則。

同時，他期許自己及金管會掌握金融市場脈動、充分與各界溝通，以開闊胸襟與前瞻視野，讓金融業務更多元發展。

黃天牧並期許金融機構在誠信的核心價值下，持續從風險管理、內部控制及公司治理等方面強化抗壓性及應變力，進而扮演領頭羊角色，帶動淨零轉型及可持續性增長，並重視高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕族群需求，成為促進社會安定的中堅力量。

黃天牧指出，西方有句諺語「Every cloud has a silver lining. 」，每朵烏雲都鑲著銀邊，亦即黑暗中總有一線光明；2022年是不平靜的一年，但經歷過的衝擊與考驗同時也帶來成長。

黃天牧進一步表示，希望大家共同從「失」中淬鍊出「得」，無論金融機構經營或金融市場發展，都能「行到水窮處，坐看雲起時」，攜手成就另一片好風景。（編輯：潘羿菁）1120112