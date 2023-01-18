違法經營保險之家 顧問公司與環球世達保經挨罰300萬

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（中央社記者謝方娪台北18日電）立委披露位於捷運中山站的「保險之家」是由無照顧問公司協力合法保經業者經營，金管會調查後認定違法，並宣布對台灣壹壹零顧問開罰新台幣180萬元、對環球世達保經開罰120萬元。

民進黨立委沈發惠先前經過台北捷運中山地下街「保險之家」，發現保險之家是由台灣壹壹零顧問公司協力GlobalStar（環球世達保險經紀人）經營的店舖型保險，質疑無保經代執照的顧問公司和台灣合法保經代業者合作經營保險之家踩在灰色地帶，金管會調查後，認定雙方合作違反保險法規定。

根據金管會保險局調查，台灣壹壹零顧問經營「保險之家」網站及店鋪，讓消費者可在網站預約、或直接至台灣壹壹零顧問位於台北捷運中山地下街的店鋪，由台灣壹壹零顧問安排保險業務員提供保單建議、投保及後續服務。

不僅如此，台灣壹壹零顧問與環球世達保經簽訂合約，環球世達保經會依台灣壹壹零顧問直接貢獻的業績績效支付顧問費用，並將保險公司支付佣金的一定比例支付給台灣壹壹零顧問，保險局認為，台灣壹壹零顧問無異於間接從保經公司收取保險公司給付的佣金。

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保險局認定，台灣壹壹零顧問沒有執業證照就經營或執行保險經紀人業務，且考量收取費用相當於佣金性質，保險局對台灣壹壹零顧問開罰180萬元。

另外，針對環球世達保經將所屬業務員交由未領有執業證照的台灣壹壹零顧問在「保險之家」店鋪提供保險相關服務，又將保險公司佣金一定比例支付給台灣壹壹零顧問，顯示環球世達保經以不當方法經營或執行業務，保險局因此對環球世達保經開罰120萬元。（編輯：林淑媛）1120118