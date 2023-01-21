國產署原址改建調降權利金 預計2月底第5度招標

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（中央社記者張璦台北21日電）鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案，歷經4度流標，財政部官員分析，主要歸因缺工缺料、通膨等4大影響，導致興建成本難以掌控，後續會調降權利金底價，預計將在今年2月底捲土重來，第5度招標。

國產署為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足等問題，規劃在原址改建，參採景美財訓所模式辦理，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地，依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用。

起初，國產署另外提供的金華段基地及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，但歷經流標後，其中金華段基地變成位於三鐵共構南港車站正對面的南港商業區土地，地段精華、交通便捷。

然而，國產署官員分析，在COVID-19疫情、營建市場缺工缺料、全球通膨、升息等4大影響下，廠商認為仁愛段基地興建成本較難掌握，導致改建案遲遲未能標脫。

國產署官員表示，檢討流標原因後，為因應未來不動產市場景氣，已調整招標條件，預計今年2月底重新公告招商；調整內容包含調降權利金底價，以反映營建成本調漲風險，並將設定地上權契約簽約時點與簽訂合作開發契約同步，以增加廠商資金調度彈性。

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國產署官員進一步指出，此案順利開發完成後，除預計可取得新建辦公廳舍，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，也可收取權利金及70年土地地租，合作廠商投資金額預估約43.37億元，可擴大內需、提高就業機會，促進經濟發展。

國產署官員表示，行政院雖已核定工作計畫，但由於採購評選委員會尚未召開，具體的權利金、70年土地租金金額都還無法對外公布。（編輯：潘羿菁）1120121