證交所今年重啟海外實體引資活動 越南2月設點

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，證交所已重啟睽違3年海外實體引資活動，除日、港、星、歐美之外，將於2月在越南設辦公室，負責越南、泰國市場及台商服務。

林修銘在「112年證券暨期貨業癸卯年新春團拜」致詞指出，證交所不僅扮演台資企業全球經營堅實後盾，也將順應台資企業供應鏈移動與調整，延伸台灣資本市場的觸角。

證交所由越南駐點開始，陸續朝泰國等新南向國家前進，整合當地中介機構駐點服務與台商組織資源，深耕新南向國家。

他說，證交所將以顧客關係管理方式，經營台灣資本市場的投資人關係，投資人關係維護小組去年已成軍，鎖定各地重要機構投資人；今年規劃攜手券商及專業投資人關係公司，共同赴日、港、星及歐美等區域與國際金融中心。

證交所今年將陸續拜訪上述地點主權基金、退休基金，以及持股或交易占比居前重要投資機構，主動傳達台灣資本市場最新動態與重點發展方向，瞭解其投資台灣的關切重點，同時蒐集並回應對台灣市場的建言，深化與國際重要機構投資人的長期關係。

證交所統計，2022年外資雖調節賣超台股新台幣1.29兆元（含櫃買市場），今年以來外資維持買超，且於集中市場持股市值占比已回到4成以上水準，顯示外資一直是台股重要的投資夥伴。

林修銘坦言，過去3年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭、通膨與升息等國際政經局勢，以及氣候變遷對企業營運、供應鏈布局、產業轉型、資本市場競爭均帶來挑戰，解決問題以維持資本市場韌性的救援力成為重要課題。

他強調，農曆春節前大盤封關指數收在14923.93點，居歷年第3高紀錄；台灣經濟成長率雖受國際情勢影響微幅下降，上市櫃企業營運穩健成長，2022年營業收入成長5%，前3季稅前淨利成長9%，其中超過6成企業持續成長。

2022年資本市場充分發揮籌資功能，上市櫃公司不含債券股票籌資（IPO、SPO、ADR、GDR及私募）金額達3162億元，創有統計以來新高點；包含債券總籌資金額達6469.4億元，為有統計以來第3高。

2022年上市櫃股票總市值及總成交值分別達48.7兆元及71兆元，維持歷年次高水準；2022年投資人開戶與有交易人數與2021年相當，其中40歲以下開戶人數近3年大增86萬人，達到394萬人規模，年輕族群的參與為股市注入新動能。

此外，台灣ETF市場總資產規模也持續成長，截至2022年底，上市櫃ETF總資產規模達2.36兆元，較2021年底2.13兆元成長11%；其中，上市櫃債券ETF總發行規模高達1.21兆元，在亞洲主要市場名列前茅。

2022年上市櫃ETF成交值達3.17兆元，為歷年次高；定期定額投資金額亦逐月成長至57.5億元，顯示證券投資漸趨普及。

台灣資本市場參與國際盃主軸，打造新創產業聚落為順應產業政策與企業轉型發展的需要，證交所與櫃買中心已分別推出創新板及戰略新板，去年計有8家企業申請創新板，12家登錄戰略新板，合格投資人數也一舉突破11萬人。（編輯：張良知）1120130