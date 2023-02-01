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商總許舒博：盼增兩岸航點 恢復兩岸金融會談

2023/2/1 22:58
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（中央社記者謝方娪台北1日電）產險業在防疫雙險付出天價理賠金，商總理事長許舒博今天表示，產險業是積善之家，相當替政府付了3次消費券；另他提到，明天將見到蔡總統，會明確表達工商界希望增加兩岸航點等訴求。

許舒博今天出席產物保險新春團拜，他在致詞時指出，產險業真的是積善之家，形同替政府付了3次消費券。

產險業去年已為防疫雙險付出逾新台幣2000億元理賠金，產險公會多次向政府陳情，希望行政院即時修改「法定傳染病」定義，「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」。

許舒博表示，近日和中央疫情指揮中心指揮官王必勝進行多次協商，「他們已經很明確告訴我，已經在討論重新函釋」。

此外，許舒博提到，相信新的內閣會比以前更和緩一點，明天會見到蔡總統，屆時會和蔡總統明確表達工商界訴求，包括希望在安全許可的狀況內增加兩岸航點，不管是空中還是海上，都要逐步開放。

許舒博指出，商總今年2、3月左右將率團去中國，和國台辦及中國相關單位進行會談，這部分已和陸委會報備。

他說，以往兩岸金融單位主席和主委每年都有金融會談，希望將來可以恢復，這對業者金融布局也非常重要。（編輯：張均懋）1120201

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