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強化竹科供水穩定 台水新埔鎮褒忠路備援管線完工

2023/2/3 12:30
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（中央社記者曾智怡台北3日電）台水今天宣布完成新埔鎮褒忠路備援管線工程，這條備援管線是維繫新竹工業區及新竹科學園區國家重要產業的送水管，有效強化整體「桃園-新竹備援管線工程計畫」的供水穩定性。

台水公司今天發布新聞稿表示，110年2月抗旱時期提前完成桃園-新竹備援管線工程，及時於百年大旱中發揮效益，除穩定民生用水外，更確保新竹科學園區的產業用水，被媒體譽為「一條水管救世界」。

接著台水在111年12月29日完成新埔鎮褒忠路備援管線工程，是台水公司17條「備援幹管複線工程計畫」中第3條完工的備援管線，全線主要埋設於新竹縣新埔鎮鳳山溪水防道路及新竹縣118縣道上。

台水說明，這條備援管線平時可由新竹給水廠往北送水供應竹北、新埔及湖口等地區用水，於新竹地區水情條件不佳或緊急狀況時，則可由桃園平鎮給水廠往南支援供應竹北生醫園區、竹北市區用水，必要時亦可備援至新竹市區及新竹科學園區每日9萬立方公尺水量。

台水表示，施工期間陸續克服交通、私有地抗爭及道路路基不佳等問題，也獲得各管理單位及民眾協助及諒解，最終得以如期如質完工，本管線現已完成通水，對於新竹縣市地區民生及產業將有莫大助益。

台水強調，後續於各地建置的備援幹管工程將漸序完成，以更強化供水管網韌性。（編輯：潘羿菁）1120203

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