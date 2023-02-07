壽險業去年12月持股市值下滑 現金水位走升

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會公布，壽險業2022年12月持有國內、外股票市值分別為新台幣1兆6008億元及4171億元，雙雙較11月下滑；另一方面，壽險業持有國內、外現金水位同步走升，合計握有9091億元現金。

金管會今天公布壽險業資金運用最新概況。

受新台幣兌美元2022年12月升值1.94角或0.63%等因素影響，截至2022年12月底止，壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）部位下降至21兆1873億元，月減2201億元，占可運用資金比重下降至70.01%。

觀察壽險業投資國內、外股票部位，2022年12月底止，壽險業持有國外股票金額降至4171億元、持有國內股票金額降至1兆6008億元，分別月減97億元及476億元。

另一方面，壽險業持有國外現金增加至4728億元、持有國內現金增加至4363億元，分別月增33億元及443億元。

至於壽險業投資國內不動產金額達1兆4276億元、連11個月走升，占可運用資金比重達4.72%。

金管會今天同步公布金融三業股債投資部位變化，2022年12月底本國銀行股票投資成本為4509億元、年減368億元，債券投資成本7兆8421億元、年增1兆1682億元，整體仍維持減股增債操作策略。

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2022年12月底壽險業投資股票市值達2兆179億元、年減8012億元；投資債券市值達20兆3930億元、年增1兆5351億元；產險業投資股票市值為317億元、年減358億元，投資債券市值為810億元、年減53億元。此部分包含加減碼及市值變化等影響因素在內。

至於券商自營部門2022年12月底持有外國債券帳列成本為1425.73億元、年增108.77億元，持有外國股票金額21.01億元、年減17.65億元，持有國內股票金額為434.19億元、年減238.83億元，和國銀操作策略雷同，同樣搭上升息列車，增持債券並減碼股票部位。（編輯：張均懋）1120207