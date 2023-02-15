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台股重挫221點 法人：後市留意資金動向

2023/2/15 19:14
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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天在台積電股價重挫20元，影響半導體及電子類股走弱下，大盤指數大跌221.59點，收在15432.89點，成交值新台幣2216.67億元。法人表示，資金動向是牽動台股後市的關鍵，值得追蹤留意。

分析師王兆立表示，除了股神巴菲特去年第4季大舉減持台積電美國存託憑證（ADR）達86%，衝擊台積電股價重挫，美國1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，投資人憂心未來利率恐將上升，是影響市場信心與台股下挫的主因。

王兆立說，有別於過去主要是成長股受利率因素衝擊較大，14日那斯達克與費城半導體指數不跌反漲，反而是道瓊指數走勢相對疲弱，下跌156.66點。

王兆立分析，道瓊指數處於高檔，應是影響走勢相對疲弱的原因，14日收在34089.27點；那斯達克與費城半導體指數位階相對較低，得以延續反彈格局，那斯達克指數14日收在11960.14點，費半指數收在3121.634點。

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王兆立認為，道瓊指數若出現回檔修正走勢，恐為這波反彈行情添增變數。台股今天大跌，近期若出現回檔走勢，指數宜守住波段大量區的低點近15300點，否則整理時間恐會拖長，是重要觀察指標。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股這波是由資金行情所推動，弱勢美元具推波助瀾的效果，後續資金動向將是牽動台股後市關鍵，值得留意。而美元指數與美債殖利率是重要觀察指標，若美元走強，可能干擾台股表現。（編輯：黃國倫）1120215

#王兆立
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#道瓊指數
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