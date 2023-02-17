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醣聯癌症新藥GNX-102 在台啟動一期臨床試驗

2023/2/17 10:32
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台灣醣聯宣布，所開發癌症抗體新藥GNX-102繼於美國順利進行臨床一期試驗後，近期也正式在台灣啟動人體一期臨床試驗，已與合作的兩間台灣醫學中心完成首位病人收案，將加速推動實驗進程。

醣聯專注開發以醣分子為標的的癌症標靶療法，旗下研發的抗癌新藥GNX-102為一針對多種實體腫瘤的抗體新藥。醣聯目前在美國GNX-102收案的患者涵蓋大腸直腸癌、非小細胞肺癌、胰臟癌、上皮子宮癌等適應症，而於台灣啟動臨床收案後，將進一步納入國內高盛行率的胃癌作為適應症測試標的。

除於臨床試驗驗證GNX-102安全性與有效性外，醣聯近期亦啟動GNX-102的精準醫療策略開發，由各式檢測技術（如次世代基因定序NGS）全面分析患者檢體，並由臨床醫師判讀後給予精準的治療方針。

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醣聯表示，將導入國內外技術平台，結合次世代基因定序進行大規模人體腫瘤檢體分析，解析GNX-102與癌細胞的交互作用圖譜，以期鑑定出GNX-102抑制腫瘤的關鍵分子與重要路徑。

全球布局方面，醣聯指出，GNX-102已於2022年取得美國及韓國藥物專利核准，確立GNX-102應用於癌症治療的新穎性與獨特性，亦確保了醣聯的專屬開發權利，歐盟、日本、加拿大及中國等重點市場也已進入正式審核階段，可望於近期取得相關專利核准。（編輯：楊蘭軒）1120217

#台灣醣聯
#GNX-102
#台灣
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