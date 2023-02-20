國產署原址改建擬2/24招標 權利金底價降至少7成

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（中央社記者張璦台北20日電）鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案，由於興建成本難控，歷經4度流標，最快2月24日捲土重來、第5度招標，國產署官員今天表示，權利金底價將從去年4月招商時的新台幣3.4138億元，降至不到1億元，換算下來降幅至少7成。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足等問題，國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，參採景美財訓所模式，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地，依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用，是中央部會首宗危老改建案。

起初，國產署另外提供的金華段基地及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，但歷經流標後，其中金華段基地「換菜色」，變成位於三鐵共構南港車站正對面的南港商業區土地，地段精華、交通便捷。

然而，在疫情、營建市場缺工缺料、全球通膨、央行升息等4大影響下，廠商認為仁愛段基地興建成本較難掌握，導致改建案遲遲未能標脫。

財政部國產署官員今天在例行記者會表示，國產署原址改建案最快2月24日公告招商，相關招標訊息將公布在政府電子採購網，並於5月開標，若順利決標，辦公廳舍預計2028年9月啟用。

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國產署官員指出，與去年4月招商時相比，現在的營建成本上漲不少，因此這次招標的權利金底價，也將從當時的3.4138億元，降至「沒有到1億元」；換算下來，降幅至少7成。

國產署官員表示，如果此案順利開發完成，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約9154.5平方公尺，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，也可收取權利金及70年土地地租，合作廠商投資金額預估約43.37億元，可擴大內需、提高就業機會。（編輯：林興盟）1120220