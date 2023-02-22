瞄準全球第8大進口市場 貿協組團參加越南工具機展

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（中央社記者劉千綾台北22日電）搶攻東協訂單，外貿協會宣布組團參加2023年越南胡志明市工具機展，貿協表示，越南為全球第8大工具機進口國，且市場需求持續成長，台灣機械彈性客製化且導入IT應用發展，將爭取後疫情時代商機。

越南具指標性產業大展之一，越南胡志明市工具機展今年將於7月4日至7日舉行，過往約有22國、514家廠商參展，不過先前受疫情影響，貿協未組團參展，如今睽違近3年再次攜手台廠參加。

根據越南財政部海關總局統計，2022年越南出口總額達3713億美元，年增10.5%，主要出口產品為電話及其零件、電子產品及零件、機械設備，紡織品及鞋類產品；此外，越南也是全球第8大工具機進口國，機械設備有7成以上仰賴進口。

越南機械業公會（VAMI）預計自2019年至2030年，未來機械市場需求將達到約3100億美元。

貿協表示，台灣機械彈性客製化且導入IT應用發展，符合越南當地轉型升級需求，在越南市場的商機預期將非常可觀。

除了貿協之外，工具機公會、軸承公會和流體傳動公會也將組團前往越南。貿協表示，歡迎有意拓展越南及東南亞市場業者踴躍報名參展。

今年越南胡志明市工具機展將於7月4日至7日舉行，展覽品項包含切削工具機、金屬成型工具機、自動化機械設備、機械零配件、金屬加工零配件、模具、檢測試設備、精密度量衡儀器、軟體等。（編輯：潘羿菁）1120222