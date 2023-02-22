建德工業擬3月底掛牌上市 規劃越南設廠

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）工具機磨床製造廠建德工業預計3月底掛牌上市，今年規劃在越南設廠，預估2024年開始量產，目前美國和越南訂單相對成長。法人指出，建德工業磨床產品已間接切入美國和歐洲品牌車廠。

建德工業下午舉行上市前業績發表會，董事長李金旆率經營團隊出席，他表示，建德工業在平面磨床出貨量位居世界首位，儘管受到全球COVID-19疫情影響，建德工業持續布局海外，在中國大陸杭州和江蘇南通設廠，在天津和東莞設立發貨倉庫和維修據點，也在美國建立據點。

觀察今年產業景氣和營運動能，李金旆指出，工具機產業上半年景氣不佳，預估下半年回溫，建德工業不受產業景氣影響，接單和出貨並未衰退，毛利率未減，目前杭州廠產能已經滿載，南通廠持續加入生產，預估到2025年營運動能持續成長。

觀察全球市場，建德工業指出，中國大陸是全球第一大工具機進口國，中高階工具機仰賴自德國、日本、台灣和瑞士進口，中國大陸是平價高階工具機主要競逐市場。

建德工業協理李宗育表示，今年規劃在越南建廠，因應東協市場當地需求，預估2024年開始量產。法人分析，建德工業看好東南亞工具機維修市場前景，越南廠若產能利用率超過90%，預估建德工業營收可望倍增。

展望今年營運，李宗育指出，持續在中國大陸、印度、美國、越南等地透過代理商建立據點，在全球景氣循環下，建德工業透過多元市場布局互補，業績可穩定，目前看來，美國和越南訂單相對成長。

法人指出，一般磨床出貨交期在2個月左右，建德工業可將交期縮短至2週甚至10天，建德工業磨床產品已間接切入美國和歐洲品牌車廠。

觀察產品和市場分布，根據資料，磨床及加工中心占建德工業營收比重約94%，亞洲地區營收占比約85%、台灣占比約5%。建德工業磨床產品在中國市占率約20%。（編輯：張均懋）1120222