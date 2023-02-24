國產署原址改建第5度招商 權利金底價降9成至2559萬

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（中央社記者張璦台北24日電）鄰近台北市大巨蛋的國產署原址改建案，今天第5度公告招商，公告期2個月，搭配提供給合作廠商的南港段、中山段兩處基地，地上權權利金底價降至新台幣2559萬元，與去年4月招商時的3.4138億元相比，降幅逾9成。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足等問題，國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，參採景美財訓所模式，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地，依危老重建條例申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用，是中央部會首宗危老改建案。

起初，國產署另外提供的金華段基地及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，但歷經流標後，其中金華段基地「換菜色」，變成位於三鐵共構南港車站正對面的南港商業區土地，地段精華、交通便捷。

不過，在COVID-19疫情、營建市場缺工缺料、全球通膨、央行升息等4大影響下，廠商認為仁愛段基地興建成本較難掌握，導致改建案遲遲未能標脫。

為增添誘因，財政部國產署官員表示，這次第5度公告招商，調整3大條件，首先，將南港段及中山段兩處基地的地上權權利金底價，調降至2559萬元，這是委託估價專家與專業顧問公司，進行財務模擬試算後，提出的金額。

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再者，國產署官員指出，南港段、中山段地上權基地點交給廠商的時間也將提前，以利廠商融資調度；第三，缺工等因素之下，將工期延長。

國產署官員表示，若順利決標、開發完成，可望於民國117年可取得辦公廳舍總樓地板面積約9154.5平方公尺，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，也至少可收取權利金及70年土地地租合計約10.35億元，合作廠商投資金額預估約43.37億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。（編輯：趙蔚蘭）1120224