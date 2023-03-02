溯源堵投資詐騙廣告 金管會邀Google及Meta討論

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（中央社記者謝方娪台北2日電）投資詐騙訊息在各網路社群平台流竄，金管會主委黃天牧今天表示，依行政院打詐平台指示，金管會3月上旬將找社群平台業者及數位部等相關部會討論，邀請的業者鎖定Google及Meta。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。民進黨立委林楚茵關注，現在許多網路社群平台都頻繁出現詐騙廣告，金融監理機關是否能有更積極作為。

黃天牧表示，以前打擊詐騙主要是進行後端處理，現在已在思考如何溯源堵詐，針對網路社群平台出現不法不當的金融投資資訊，要如何截斷它。

黃天牧指出，行政院打詐平台已責成金管會，近期盡快邀請幾家網路社群平台，以及數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、刑事局等跨部會討論，研議針對相關金融投資廣告在登載前先建立篩選或確認合法機制，若能得到社群平台合作，可望在一開始就截斷不實投資訊息。

此外，黃天牧表示，同樣的情況，英國金融監理機關有得到相關社群平台的協助，進行源頭防堵，並針對網路上打著名人名義散播不當投資訊息情形進行監管，「這些都是未來要努力的方向」。

至於詐騙相關金流追蹤，黃天牧提到，金管會一直都有和刑事局及調查局保持聯絡。

黃天牧會後接受媒體聯訪時表示，金管會3月上旬將找相關社群平台及相關部會討論，主要會找民眾常使用的社群平台，即Google及Meta兩家業者開會討論，看是否能溯源截斷不法不當的金融投資資訊揭露。（編輯：張均懋）1120302