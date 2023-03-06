台電蟬聯SGI評比全球第2 續推智慧電網建設

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（中央社記者曾智怡台北6日電）新加坡電力SP集團每年評比各電力公司智慧電網發展，台電繼2021年躍升第2名後，去年再自全球39國、94個事業體中受肯定，蟬聯第2，僅次法國。台電表示，將持續推動儲能建置、配電饋線自動化及智慧電表布建。

新加坡電力SP集團（Singapore Power Ltd）自2018年起發布智慧電網發展指標（Smart Grid Index，SGI），每年評比各電力公司智慧電網發展狀況。

台電透過新聞稿說明，新加坡SGI智慧電網發展指標為國際智慧電網發展評比，透過顧客賦權與滿意度、資安、綠能、分散式能源整合、供電可靠度、資料分析及監測與控制等7大主題，評比電力公司智慧電網推動情形，研究範圍涵蓋亞太地區、歐洲及美洲，2月初正式公布最新排名。

台電指出，報告針對全球39國共94家電力事業體進行調查，其中，法國電力控股集團（EDF）子公司Enedis配電公司以評分98.2分連霸首位，台電則以94.6分與英國UKPN電力公司並排第2，優於日韓等亞洲知名電業。

台電表示，電網由發電、輸供電及配電系統組成，其中包含電廠、變電所、輸配電線路等相關電力設施及調度系統等，近年邁向智慧電網趨勢，透過導入數位科技設備，除可更全面即時掌握全國電力供需情況，亦強化電網應變韌性，提升整體供電效率與品質。

台電自2007年即橫跨發電、輸供電、配電、再生能源、調度、通信、資訊與研究單位等聯手成立「智慧電網專案小組」，啟動國內智慧電網建設，並持續配合政府總體規劃，從智慧調度與發電、電網管理、儲能系統、需求面管理、資通訊基礎建設、法規制度6大領域、17項具體作法落實。

智慧調度與發電方面，台電除積極發展再生能源，亦推動綠能的即時發電監測，截至2022年底，已可掌握超過400萬瓩再生能源即時發電數據，作為電力調度重要參考依據。

台電也於2021年啟用電力交易平台，吸引民間儲能系統等分散多元電力資源投入電力系統，截至2022年底已有35家業者參與，提供超過30萬瓩容量。

在電網管理面向，台電持續推動配電饋線自動化工程，維護人員可透過遠端遙控操作，由系統主動偵測並隔離故障區間，節省趕赴現場時間，大幅提高復電效率，截至2022年底饋線自動化占比已突破80%，預計2030年底可達95%，屆時近9成配電事故將可於5分鐘內快速復電。

儲能系統部分，台電表示，全台首座「光儲合一」結合綠能的2萬瓩儲能系統今年1月於台南鹽田光電場啟用，第一座電網級儲能系統也已同步於高雄路園變電所設置。

此外，台電近年積極推動智慧電表布建，截至2022年底累計裝設超過210萬戶，較2019年的28萬戶成長7.5倍。（編輯：楊凱翔）1120306