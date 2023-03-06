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智慧旅運助攻 遠傳進駐高雄港旅運中心

2023/3/6 19:07
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（中央社記者江明晏台北6日電）遠傳今天宣布，以5G網路結合科技及雲端技術，攜手高雄市政府和台灣港務公司，在高雄港旅運中心打造5G智慧旅運服務，透過融合在地需求的創新應用協助高雄港躍升科技智慧港。

遠傳總經理井琪今天出席高雄港旅運中心啟用典禮，她表示，高雄港灣具有優異的地理優勢，遠傳與台灣港務公司攜手規劃打造多項5G智慧旅運，將陸續推出貼近民眾的創新應用，可望有效提升旅客安全與營運效率，推動城市永續發展，朝向科技港都邁進。

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此外，遠傳也協助高雄市府建置觀光大數據，提供旅客在下船後，透過網頁或App（Mengo）即時取得高雄市十大景點的人流資訊，避開壅塞景點，並結合當地名產優惠、交通套票等。

展望未來，遠傳表示，將持續投入5G創新多元應用，打造多元垂直場域應用，包括智慧製造、智慧倉儲物流、智慧交通運輸、智慧文化展演等，協助加速企業及公部門數位轉型。（編輯：林興盟）1120306

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