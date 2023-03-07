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打擊投資詐騙廣告 金管會9日邀Google及Ｍeta開會

2023/3/7 18:48
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（中央社記者謝方娪台北7日電）投資詐騙訊息在各網路社群平台流竄，為從源頭防堵，金管會9日下午將找Google、Ｍeta2大社群平台業者，以及NCC、公平會、數位部等單位開會，盼找出自源頭處理投資詐騙廣告的有效措施。

不實投資詐騙廣告無孔不入侵入民眾生活，在各社群平台上時時可見，引起政府高度關注。為溯源減少投資詐騙廣告出現機率，行政院已指示金管會3月上旬找社群平台業者及相關部會開會。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會透露，金管會將在3月9日下午邀集美商科高國際有限公司（Google）、台灣臉書有限公司（Meta）等平台業者及政府單位召開網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議。

與會政府單位包括國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會、數位發展部、台灣高等檢察署、駐金管會檢察官、法務部調查局、內政部刑事警察局等。

張子敏指出，有鑒於社群媒體網路已成為民眾獲取資訊的主要來源，加上網路投資詐騙廣告氾濫，金管會希望溯源，從源頭截斷社群媒體出現不法金融投資廣告。

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張子敏表示，會議預計將請刑事警察局說明詐騙集團利用網路社群媒體投資犯罪現況，並請Google及Ｍeta分別談談平台對金融投資廣告資訊的管理機制，希望最後可和與會單位共同討論提出從源頭處理投資詐騙廣告的有效措施並加強聯繫，以共同打擊金融投資詐騙行為。

他指出，目前Google及Ｍeta對於廣告管理已有一定機制，希望透過此會議和刑事警察局等單位建立聯繫平台、共同組成聯繫窗口等，對於未來廣告審查可以更加嚴謹。（編輯：林淑媛）1120307

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張子敏
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