更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳吉仲：開放8國雞蛋進口 4月排隊買蛋現象大減
首頁 / 證券

櫃買業績發表會 3/23「富櫃200」成分股登場

2023/3/15 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心配合上櫃公司111年度財報公布，規劃一系列櫃買市場業績發表會，首場3月23日以「富櫃200」為主題，由元太、長科、宜鼎3家公司率先登場。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳的200檔上櫃股票，此指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，追蹤上櫃股票市場走勢指標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

3月23日首先邀請富櫃200指數成分股中的全球電子紙大廠元太、全球前五大導線架供應商長科，以及致力於工業用儲存裝置系列產品宜鼎等3家公司經營團隊，到場說明公司財務業務及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，後續還有富櫃200系列、半導體、資安應用、民生經濟、精緻生活及「SAAS與電子」等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法。（編輯：張良知）1120315

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族