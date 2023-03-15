櫃買業績發表會 3/23「富櫃200」成分股登場

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心配合上櫃公司111年度財報公布，規劃一系列櫃買市場業績發表會，首場3月23日以「富櫃200」為主題，由元太、長科、宜鼎3家公司率先登場。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值及流動性最佳的200檔上櫃股票，此指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，追蹤上櫃股票市場走勢指標。

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3月23日首先邀請富櫃200指數成分股中的全球電子紙大廠元太、全球前五大導線架供應商長科，以及致力於工業用儲存裝置系列產品宜鼎等3家公司經營團隊，到場說明公司財務業務及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，後續還有富櫃200系列、半導體、資安應用、民生經濟、精緻生活及「SAAS與電子」等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法。（編輯：張良知）1120315