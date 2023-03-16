從馬祖私運近6萬公斤龍蝦至中國 遭海關裁罰9861萬元

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（中央社記者張璦台北16日電）中國禁止澳洲龍蝦進口後，去年9月至11月間，部分人士未向台灣海關申報，從馬祖私運活龍蝦出口至中國，財政部關務署表示，海巡署共查獲淨重5萬8706公斤龍蝦，移送基隆關裁處新台幣9861萬餘元。

關務署今天發布新聞稿表示，自中國禁止澳洲龍蝦進口後，部分人士因利之所趨，鋌而走險，於民國111年9月至11月間，未經向海關申報，從馬祖私運活龍蝦出口至中國高達33航次。

為防堵走私不法，關務署指出，海關與海巡緊密合作，經過長達數月的蒐證、分析及判讀資料，於今年3月8日完備證據，由基隆關於3月10日全數裁處完成，彰顯執法決心。

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關務署表示，111年9月至11月間，海洋委員會海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊查獲私運出口龍蝦共3433箱，淨重高達5萬8706公斤，移送基隆關裁處共9861萬餘元，為馬祖地區史上最高裁罰金額。

關務署強調，船舶載運貨物，有規避檢查、偷漏關稅或逃避管制，未經向海關申報，逕自運輸貨物進、出國境，即構成海關緝私條例第3條「私運貨物進、出口」，依規最高可處貨價3倍罰鍰，並將私運貨物一併沒入，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。（編輯：趙蔚蘭）1120316