氣候法通過首年 鄭文燦：力拚完成所有法制作業

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（中央社記者曾智怡台北28日電）台灣綠能進度略有落後，行政院副院長鄭文燦今天表示，目前正推動綠能加速方案，讓風力與太陽能如預定進度向前走；此外，今年是氣候變遷因應法通過首年，目標完成所有法制作業。

鄭文燦今天出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」致詞表示，去年底政府推出12淨零轉型項關鍵戰略，「今年1月31日行政院長陳建仁上任第一天的第一份公文，簽署的就是淨零轉型4年計畫」，涵括9個重要部會，並編列相關預算，而台灣因碳排係數相當高，同類型國家如日韓碳排係數均在0.5以下，因此對台灣是重大挑戰。

他表示，2016年起國家展開能源轉型，包含展綠、增氣、減煤、廢核，其中希望極大化再生能源，並推動碳盤查、碳捕捉與封存，以降低台灣碳排係數。

以再生能源目標來看，鄭文燦指出，去年是太陽能模組設置最高一年、達2.52GW，累積設置量10.22GW，去年也有約200座離岸風機陸續完成，儘管基於土地利用限制，且海事工程進度略有落後，目前正推動綠能加速方案，讓風力、太陽能如預定進度往前走。

他並感謝歐洲風電協會提供的多項建議，從行政程序、諮商、離岸風場設施與合理化國產化目標等，「行政部門都有聽到」，也會以綠能加速方案，讓風光設置都能得到最大支持。

鄭文燦表示，今年2月15日公布氣後變遷因應法，觸及公正轉型、碳排管理、減碳誘因與碳費徵收、氣候變遷調適對策、碳足跡與產品標示管理機制，並強調資訊公開與公正參與機制。

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他指出，此法實施後，連動的組織改造有「五部一會」，組改方案正在立院審議，其中環保署將升格環境部，並增設氣候變遷局，今年完成制定碳費費率、碳盤查機制；另有能源管理法、再生能源發展條例、電業法等需配合修法，是龐大的轉型工程。

鄭文燦強調，今年是氣候變遷因應法通過第一年，希望能完成所有法制作業，而眼前挑戰之大，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計在10月實施，很多產品必須符合條件，「希望大家在這一年集思廣益」。（編輯：趙蔚蘭）1120328