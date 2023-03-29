阿里巴巴利多鼓舞 港股上揚逾2%領漲亞股

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（中央社香港29日綜合外電報導）中國科技巨擘阿里巴巴宣布啟動組織改革、分拆為6大事業集團後，股價勁揚推升港股漲逾2%。亞洲股市今天在港股領漲下，普遍收高。

身為中國最知名的科技公司之一，阿里巴巴業務版圖橫跨雲端運算、電子商務、物流、媒體、娛樂和人工智慧等領域。

阿里巴巴在港掛牌股價今天收盤大漲超過12%，在美掛牌股價也收高。

Forsyth Barr Asia高級研究分析師維勒．陳（Willer Chen，音譯）說：「投資人短期內可能會對利多消息感到興奮。阿里巴巴的重整計畫也讓投資人想到騰訊等其他科技公司可能跟進。」

騰訊和百度股價也雙雙上漲。港股恆生指數盤中一度漲逾3%，終場漲幅收斂，收高2.06%，來到20192.40點。

日股基準日經指數收漲1.33%，來到27883.78點。持有阿里巴巴股票的軟體銀行（Softbank）收盤漲逾6%。

上海綜合股價指數收跌0.16%，來到3240.06點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾和台北股市都收漲，威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120329