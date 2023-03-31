中油與Ormat簽備忘錄 盼攜手突破台灣地熱開發

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（中央社記者劉千綾台北31日電）台灣中油公司近日與Ormat公司簽署地熱開發合作備忘錄，中油表示，雙方在地熱開發專業有良好互補，盼共同尋找地熱合作開發的良好場域，突破台灣地熱探勘及開發的瓶頸，邁向2050年淨零排放目標。

中油今天透過新聞稿表示，為推動綠能與負碳技術研發，27日與Ormat-International Inc.（以下簡稱Ormat公司）簽署地熱開發合作備忘錄，雙方未來將在台灣地熱開發上進行合作。

中油介紹，Ormat公司居全球領先地位，營運的地熱電廠位於美國、瓜地馬拉及印尼等地，地熱電廠總建置量約1GW，業務涵蓋探勘、電廠設計、設備製造安裝及電廠營運。

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中油表示，將提供地熱探勘和鑽井相關經驗，Ormat公司則提供地熱開發、電廠設計、設備、建造和營運方面建議及資訊，雙方共同尋找地熱合作開發的良好場域。

中油表示，作為國營企業，肩負維護國家能源安全及穩定油氣供應的責任，近年來也戮力執行國家能源轉型政策，為能減少溫室氣體排放量，亦積極推動地熱開發及碳封存等業務，加上擁有台灣地質探勘及鑽井經驗，與Ormat公司在地熱開發專業有良好互補，雙方盼締造發展雙贏。（編輯：林興盟）1120331