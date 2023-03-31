更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中油與Ormat簽備忘錄 盼攜手突破台灣地熱開發

2023/3/31 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北31日電）台灣中油公司近日與Ormat公司簽署地熱開發合作備忘錄，中油表示，雙方在地熱開發專業有良好互補，盼共同尋找地熱合作開發的良好場域，突破台灣地熱探勘及開發的瓶頸，邁向2050年淨零排放目標。

中油今天透過新聞稿表示，為推動綠能與負碳技術研發，27日與Ormat-International Inc.（以下簡稱Ormat公司）簽署地熱開發合作備忘錄，雙方未來將在台灣地熱開發上進行合作。

中油介紹，Ormat公司居全球領先地位，營運的地熱電廠位於美國、瓜地馬拉及印尼等地，地熱電廠總建置量約1GW，業務涵蓋探勘、電廠設計、設備製造安裝及電廠營運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中油表示，將提供地熱探勘和鑽井相關經驗，Ormat公司則提供地熱開發、電廠設計、設備、建造和營運方面建議及資訊，雙方共同尋找地熱合作開發的良好場域。

中油表示，作為國營企業，肩負維護國家能源安全及穩定油氣供應的責任，近年來也戮力執行國家能源轉型政策，為能減少溫室氣體排放量，亦積極推動地熱開發及碳封存等業務，加上擁有台灣地質探勘及鑽井經驗，與Ormat公司在地熱開發專業有良好互補，雙方盼締造發展雙贏。（編輯：林興盟）1120331

#台灣中油公司
#Ormat公司
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族